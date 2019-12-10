Зеленский заявил об отсутствии «домашнего задания» к следующей «нормандской встрече»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии условий для проведения следующей «нормандской встречи». Об этом сообщает ТАСС.

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«Что касается условий, то нет никаких условий для следующей встречи. Поэтому через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты. Но никакого домашнего задания нет», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что настроение на сегодняшнем саммите было «больше положительное». По его словам, есть возможность, что дискуссия между сторонами продолжится и далее.

В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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