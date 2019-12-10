Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».

«У меня огромное количество друзей, жителей Донбасса, сбежавших от пуль, от взрывов. И я с ними в диалоге. Готов ли я с ними контактировать? Я каждый день делаю это», — сказал он.

Зеленский отметил, что общался с людьми на линии соприкосновения, так как ему необходимо «все знать и ощущать». Также он подчеркнул, что люди, покинувшие Донбасс из-за военных действий, также должны стать стороной переговорного процесса.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров в «нормандском формате» в Париже удалось преодолеть затишье, которое наблюдалось в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, все участники саммита продемонстрировали добрую волю для разрешения конфликта в регионе.

В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

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