Путин увидел потепление в кризисе на Украине

В ситуации с урегулированием кризиса на Украине наблюдается потепление. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже, передает «Интерфакс».

«Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да, а как же», — заявил российский лидер. По его словам, процесс разрешения конфликта, как и отношения с Украиной, движутся в правильном направлении. В качестве примера он указал на саму встречу в нормандском формате, а также произошедшие ранее обмен пленными и развод сил на линии разграничения на Украине.

Путин также указал, что Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь считает, что в ходе переговоров в «нормандском формате» в Париже удалось преодолеть затишье, которое наблюдалось в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

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