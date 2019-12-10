Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов

Лидеры стран нормандской четверки приняли по итогам саммита в Париже коммюнике. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в итоговом документе прописаны три пункта: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

В частности, стороны поддержали план по разведению сил на трех новых участках в Донбассе до конца марта 2020 года. Лидеры «нормандской четверки» договорились поддержать договоренности контактной группы об открытии новых пунктов пропуска в Донбассе в течение 30 дней.

Также обсуждался вопрос об обмене военнопленными по принципу «всех на всех» до конца 2019 года. По утверждению Киева, речь идет «не о десятках, а о сотнях» людей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в следующий раз саммит в «нормандском формате» соберется в ближайшие четыре месяца. В коммюнике указано, что одной из основных тем следующего саммита станет вопрос организации местных выборов в Донбассе.

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