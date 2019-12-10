Меркель заявила о преодолении затишья в украинском конфликте

В ходе переговоров в «нормандском формате» в Париже удалось преодолеть затишье, которое наблюдалось в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции после переговоров, передает RT. Прямая трансляция велась на сайте телеканала «Россия 24».

Меркель подчеркнула, что лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились о необходимости согласования политических шагов по проведению выборов в Донбассе. По ее словам, все участники саммита продемонстрировали добрую волю для разрешения конфликта в регионе.

Она сообщила, что удалось договориться о прекращении огня и разведении сил на линии разграничения. Политик также высказалась за продление действия закона Об особом статусе Донбасса.

Канцлер в целом положительно оценила саммит. «При всех проблемах, на которые мы смотрим реалистично, я этой встречей очень довольна», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон счел плодотворным саммит в «норманском формате», прошедший 9 декабря в Париже.

В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

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