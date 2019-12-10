Макрон счел «нормандский саммит» плодотворным

Президент Франции Эммануэль Макрон считает плодотворным саммит в «норманском формате», прошедший 9 декабря в Париже. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции после переговоров. Прямая трансляция доступна на сайте телеканала «Россия 24».
Французский лидер указал, что дискуссии в ходе саммита позволили продвинуться в вопросах урегулирования ситуации на востоке Украины. «До этого не было достигнуто никакого конкретного результата на протяжении последних лет», — приводит его слова ТАСС. Он добавил, что решение конфликта привнесет стабильность в Европу.
Макрон также поприветствовал политическую смелость президента Украины Владимира Зеленского, для которого встреча стала первой в этом формате.
В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.