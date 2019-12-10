«Нормандская четверка» выступила за внесение изменений в конституцию Украины

Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера». Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».

В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть украинского общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты.

Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте номер 11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

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