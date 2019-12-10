Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

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Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не пришли к согласию по восстановлению контроля над российско-украинской границей. Об этом сообщает «Громадьске».

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса. Зеленский не согласился с этой последовательностью действий.

Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что сторонам не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения. По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных.

Перед началом переговоров министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры на предстоящем саммите «нормандской четверки» не должны привести к уступкам по ряду направлений. По его словам, «красными линиями» являются вопросы внесения изменений в конституцию, передачи под контроль Киева российско-украинской границы и проведение местных выборов в Донбассе после разоружения ополченцев.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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