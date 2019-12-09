Киев рассказал о позиции Зеленского на переговорах в «нормандском формате»

Основной «красной линией» украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским на встрече лидеров «нормандской четверки» является возвращение под контроль Киева всей территории страны в пределах ее «международно-признанных границ». Об этом в своем Twitter-аккаунте написал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, украинские власти «ни на один миллиметр» не отступят от своей позиции. «Завтра нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях», — написал Пристайко.

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5 декабря помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести конституционную реформу согласно минским соглашениям и предоставить Донбассу особый статус. При этом он подчеркнул, что власти ограничат предоставление полномочий региону вопросами децентрализации.

Ранее Пристайко рассказал, что переговоры на предстоящем саммите «нормандской четверки» не должны привести к уступкам по ряду направлений. По его словам, «красными линиями» являются вопросы внесения изменений в конституцию, передачи под контроль Киева российско-украинской границы и проведение местных выборов в Донбассе после разоружения ополченцев.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. На встречу четырех глав государств в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа. Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована после завершения общих переговоров.

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