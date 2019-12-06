Стало известно отношение украинцев к войне в Донбассе

Почти половина украинцев считают конфликт в Донбассе российской агрессией против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии.

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Около 45 процентов украинцев относятся к войне на востоке страны как к агрессии России с использованием ополченцев Донбасса. Меньшую поддержку получила точка зрения, что это внутренний конфликт, где одну из сторон поддерживает Москва (17 процентов). При этом 13 процентов украинцев считают конфликт войной России с Западом на территории Украины, еще 12 процентов населения, большая часть которого проживает на юге и востоке страны, — гражданской войной.

Кроме того, 30 процентов украинцев полагают, что цель российского вторжения в Донбасс состояла в покорении украинского государства и включения его в сферу влияния России. Еще 18 процентов граждан назвали целью присоединение к России южных и восточных регионов Украины.

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При этом 72 процента опрошенных считают, что ради мира в Донбассе киевские власти должны соглашаться на компромиссы с Россией и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Опрос также показал, что 62 процента украинцев полагают, что в будущем территории ДНР и ЛНР должны вернуться в состав страны на прежних условиях.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года во всех областях Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса; была заполнена 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 процента.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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