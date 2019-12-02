Зеленский рассказал о своем несогласии с минскими соглашениями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с заключенными в 2015 году минскими соглашениями. Об этом глава государства сказал в интервью западным СМИ, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

В частности, украинского лидера не устраивает прописанный в договоренностях порядок урегулирования конфликта. Он отмечает, что перед тем как получить контроль на российско-украинской границей, Киев обязан провести в Донбассе выборы, что на Украине считают неприемлемым. «Я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске», — отметил он.

Зеленский указывает, что выборы в Донбассе должны пройти в соответствии с украинским законодательством, которое исключает присутствие вооруженных людей в регионе. Также он указал на необходимость участия в выборах украинских партий и возможность для их посещения наблюдателями, журналистами, ОБСЕ и ЦИК. «Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там», — подчеркнул он.

Украинский лидер считает, что для соблюдения этих условий Киев должен получить контроль над границей до выборов. «Это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придем к его обсуждению», — отметил Зеленский.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, возобновление выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий, принятие закона, запрещающего преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц, а также закона об особом статусе региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!