Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет действующему главе государства Владимиру Зеленскому по поводу предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «112».

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом (документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — прим. «Ленты.ру»). Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — сказал он.

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Кроме того, по мнению Кравчука, Зеленский должен заявить об украинцах как о «великом народе», а также продемонстрировать волю и смелость, когда разговор зайдет о национальных интересах страны.

28 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Зеленский не пойдет на уступки Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже. Он выразил уверенность в том, что российская сторона, выступая на саммите, будет делать все, чтобы Киев пошел на прямые отношения с самопровозглашенными республиками Донбасса. «Я уверен, что от президента Зеленского ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, мы там не увидим», — сказал Данилов.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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