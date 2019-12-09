Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По информации издания, причиной этого стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных.

Официальных комментариев сторон пока что не последовало.

Как заявляли ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Зеленский собирался поднять на встрече три ключевых вопроса. Первый — это обмен военнопленными, «речь идет не о десятках, речь идет о сотнях людей». Второй вопрос касается прекращения огня, секретарь СНБО Александр Данилов подчеркнул, что у киевских властей нет «большого желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины». Третий вопрос Зеленского будет посвящен российско-украинской границе и возможности восстановления контроля над ней. В Киеве настаивают, что ее должны охранять украинские военные, иначе речи о разрешении конфликта быть не может.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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