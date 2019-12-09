«Нормандский саммит» завершился

Встреча лидеров «нормандской четверки» по урегулированию в Донбассе завершилась в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 (19.20 по московскому времени) и продолжались более двух часов.

Сразу по завершении четырехсторонней встречи начались первые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее лидеры лично не встречались, лишь несколько раз созванивались. По протоколу на беседу выделено 45 минут, однако, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в случае необходимости она может быть продлена.

Ранее украинская сторона предложила изменить формат проведения встречи «нормандской четверки», которая проходит в Париже. В частности, Украина захотела провести встречу Зеленского с Путиным до начала саммита в «нормандском формате».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



