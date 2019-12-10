На «нормандском саммите» обошлись без обсуждения Крыма

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель высоко оценила результаты переговоров на «нормандском саммите» в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, встреча прошла «очень успешно», вскоре по ее итогам будет представлено официальное коммюнике. «Что бы сегодня не писали, большинство этой информации — неправда», — подчеркнула она.

Также Мендель рассказала, что вопрос Крыма на встрече не обсуждался.

Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что сторонам не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения. По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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