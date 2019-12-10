Зеленский назвал нерешенные вопросы после «нормандского саммита»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопросы, которые не удалось решить в ходе «нормандского саммита». Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».

Украинский лидер заявил о необходимости полного возвращения границы под контроль Украины. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече в «нормандском формате».

Кроме того, страна не собирается отказываться от территориальных претензий на Крым и Донбасс и не готова к компромиссам по данным вопросам. Зеленский также подчеркнул, что выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и с доступом миссии ОБСЕ к всей территории страны. Он добавил, что федерализация на Украине невозможна.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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