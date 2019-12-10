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Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с Путиным

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Президент Украины прокомментировал итоги двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе «нормандского саммита». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья"», — сказал он, добавив, что «почувствовал некоторые уступки» со стороны Путина. «Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам», — отметил Зеленский.

Накануне саммита глава МИД Украины Вадим Пристайко пообещал, что украинские власти на переговорах «ни на один миллиметр» не отступят от своей позиции.

В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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