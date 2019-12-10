Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что минские соглашения являются дипломатическим поражением Украины. С таким заявлением он выступил на брифинге по итогам саммита «нормандской четверки», трансляцию которого в YouTube вел телеканал «112 Украина».

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе. Он уточнил, что, по его личному мнению, вопрос с границей должен быть решен до проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов, а не так, как прописано в минских соглашениях. Суть противоречий он объяснил тем, что для Украины проблема контроля над границей является вопросом безопасности, а для России — вопросом политики.

Президент Украины отметил, что в ходе переговоров «нормандской четверки» он попытался донести свою точку зрения до Владимира Путина, однако российский президент заявил, что «не видит другого выхода», кроме как следовать изначальным договоренностям. «Мы заложники Минска», — констатировал Зеленский.

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Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о независимости после смены центральной власти. Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Последняя встреча нормандской четверки состоялась 9 декабря в Париже. По ее итогам лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение». Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине. По словам Зеленского, на ней будет обсуждаться вопрос границы.

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