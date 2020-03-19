Лукашенко решил помочь застрявшим в Польше из-за коронавируса россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил помочь вернуться на родину россиянам, застрявшим в Польше из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, у границ Белоруссии «скопилось определенное количество россиян», которые не могут вернуться в Россию. «Привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», — обратился белорусский лидер к руководителю своей администрации Игорю Сергеенко.

Президент подчеркнул, что «люди ни в чем не виноваты», и надо помогать им, как бы у Белоруссии «ни складывались отношения с российскими властями». «Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации, — отметил Лукашенко. — Вывезите их на родину, коль россияне [власти страны] не могут там разобраться».

19 марта Лукашенко собрал экстренное заседание из-за эпидемиологической ситуации и назвал происходящее вокруг коронавируса психозом. В стране официально зарегистрирован 51 случай заражения. Ранее белорусский президент возмущался решением России закрыть границу с республикой из-за эпидемии. Лукашенко заявлял, что Россия сама «полыхает» от коронавируса, и предлагал проверить на вирус российскую нефть.

Белорусский лидер также советовал белорусам «травить» вирус водкой, чаще ходить в сауну и высказывался о лечебных свойствах работы в полях: «Трактор вылечит всех. Поле всех лечит».

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