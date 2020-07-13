В России отменили карантин по прибытии из-за границы

В России отменили обязательный 14-дневный карантин для граждан, вернувшихся из-за границы. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

Согласно новым правилам, иностранцам, приезжающим в страну, необходимо иметь с собой результат теста на коронавирус или сделать его в течение трех дней с момента прибытия. Россиянам также требуется пройти процедуру тестирования в трехдневный срок. Отмечается, что постановление вступает в силу с 15 июля.

Ранее о необходимости прохождения тестирования на коронавирус по приезде в Россию сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что россияне, вернувшиеся из-за границы после открытия международного авиасообщения, могут пройти его сразу по прибытии.

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Тогда же Голикова заявила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Днем ранее источник «Интерфакса» сообщал, что МИД, Роспотребнадзор и Росавиация подготовили список стран, куда в первую очередь планируется запустить рейсы из России. По данным собеседника агентства, знакомого с письмом в адрес Минтранса и Росавиации, в перечень вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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