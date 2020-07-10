Названа дата начала возобновления международного авиасообщения в России

Процесс снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. Такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«Теперь что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля», — сообщила она.
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