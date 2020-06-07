Российские авиакомпании приготовились возобновить рейсы за рубеж. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что сразу несколько перевозчиков прорабатывают механизмы возобновления полетов по международным направлениям с 15 июля. По его словам, это может произойти при стабильном сокращении числа заразившихся коронавирусом и соблюдении на борту строгих санитарных правил.

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Первыми могут возобновиться полеты со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ. «Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними», — добавил источник.

Telegram-канал принадлежащего Григорию Березкину РБК в свою очередь сообщил, что Росавиация предложила возобновить с 15 июля авиасообщение с 15 государствами.

Ранее в июне ту же дату возобновления полетов за рубеж назвал заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Он считает, что в первое время после восстановления рейсов перевозчикам придется работать в убыток.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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