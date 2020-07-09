Стали известны первые открывающиеся для российских туристов страны

В Роспотребнадзоре составили список стран, которые откроются для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, знакомого с письмом ведомства в адрес Минтранса и Росавиации, в список вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

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Как считают специалисты Роспотребнадзора, указанные страны соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемической ситуации.

От официальных комментариев по поводу данной информации в Роспотребнадзоре пока воздержались.

Ранее стало известно о том, что Россия планирует открыть международное авиасообщение, прерванное во время пандемии коронавируса, в два этапа. Сотрудники МИД России, Роспотребнадзора и Росавиации подготовят список стран, с которыми авиасообщение восстановится в первую очередь, после чего ведомства займутся разработкой алгоритма запуска перелетов.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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