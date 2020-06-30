В России назвали возможную дату возобновления авиасообщения с Турцией

Авиасообщение между Россией и Турцией, которое было приостановлено на фоне пандемии коронавируса, может возобновиться с 15 июля. О том, что Россия рассматривает предложение Турции открыть границы для туристов к этой дате, рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. Его слова передает ТАСС.

Ранее в июне вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что курорты Турции могут открыться для российских путешественников во второй половине июля. По словам Барзыкина, в июле для россиян будут доступны страны СНГ, а вслед за ними, возможно, Армения и Белоруссия.

Также, 11 июня стало известно, что Турция намерена с 15 июля возобновить регулярное авиасообщение с Россией, и ждет подтверждения от российской стороны. Кроме того, ожидается возобновление рейсов из Турции в Казахстан, 1 июля — в Белоруссию и на Украину, а 1 сентября — в США.

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