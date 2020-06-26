Спрогнозированы сроки открытия Турции для россиян

Курорты Турции могут открыться для российских туристов во второй половине июля. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин изданию Nation News.

По словам Барзыкина, в июле для россиян будут доступны страны СНГ, а вслед за ними, возможно, Армения и Белоруссия. «Турция будет открыта к концу июля, так говорят все эксперты», — отметил он.

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Восстановление рейсов в Европу, по мнению вице-президента РСТ, произойдет осенью, и во многом «роль будет играть вторая волна пандемии», которая может отложить все на неопределенное время.

«Коэффициент зараженности территории, с которой вылетают, должен быть не выше, чем в стране, куда прилетают. Думаю, что в начале сентября Европа будет поэтапно восстанавливаться», — сказал Юрий Барзыкин, добавив, что считает первый месяц осени «очень оптимистичным прогнозом» открытия стран Шенгенской зоны.

Ранее стало известно, что Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых границы откроются с 1 июля. Власти Турции, в свою очередь, заявили, что готовы начать принимать россиян с 15 июля.

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