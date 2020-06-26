Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. Об этом ТАСС сообщил в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС.

По информации собеседника агентства, такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в России. «И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах», — подчеркнул источник.

23 июня сообщалось о том, что Евросоюз рассматривает возможность запретить въезд гражданам России и некоторых других стран из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. Помимо России речь шла о жителях США и Бразилии.

Ранее другие государства также временно отказали россиянам во въезде из-за повышенной угроза распространения коронавируса в России. Среди них в том числе оказались Турция и Тунис.

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