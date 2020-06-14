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Испания объявила дату открытия для туристов

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Национальный центр искусств королевы Софии в Мадриде
Национальный центр искусств королевы Софии в Мадриде
Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Власти Испании приняли решение с 21 июня открыть границы, пересечение которых было ограничено в связи с пандемией коронавируса, для туристов из Шенгенской зоны. Соответствующую дату в воскресенье, 14 июня, объявила El Pais.

По информации издания, государство снимет ограничения для всех стран Европейского союза, кроме Португалии, границы с которой откроются только 1 июля. Кроме того, планируется отменить все карантинные меры для прибывающих путешественников.

При этом решения по поводу открытия границ с другими странами будут приниматься постепенно в июле, с учетом эпидемиологической ситуации в том или ином государстве.

Испания является одной из наиболее пострадавших в результате пандемии стран. С начала распространения заболевания там было зафиксировано свыше 243,6 тысячи заболевших, более 27,1 тысячи носителей инфекции умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности, ограничивающий передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершится 21 июня.

3 июня об открытии границ для туристов объявила Италия. Власти страны отменили двухнедельный карантин по приезде в страну для граждан 26 государств Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны — Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

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