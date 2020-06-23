Стало известно об изменении системы «все включено» в Турции

На курортах Турции сохранят систему «все включено», но с некоторыми изменениями для повышения уровня безопасности во время пандемии. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил «Интерфаксу» посол Турции в России Мехмет Самсар.

По словам Самсара, в отелях сохранятся шведские столы, однако постояльцы перестанут накладывать еду самостоятельно — желаемые блюда им будет подавать персонал. На кухнях объектов размещения будут проводиться регулярные санитарно-гигиенические проверки.

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Посол добавил, что в условиях пандемии в Турции ввели сертификацию отелей на соответствие нормам эпидемиологической и санитарной безопасности. Согласно новым правилам, каждый туристический объект будет проходить «строгую проверку».

«Мы приняли необходимые законодательные изменения, чтобы, начиная с аэропорта прибытия туристов, транспорт, на котором они будут передвигаться, отели, в которых они остановятся, и рестораны, в которые они пойдут, — во всех объектах были приняты меры в рамках борьбы с эпидемией», — подчеркнул Самсар.

Также дипломат сообщил, что Турция предложила российским властям возобновить авиасообщение с 15 июля и в настоящее время ждет от них ответа. По его словам, правительства обеих стран находятся в тесном контакте, чтобы в ближайшее время открыть перелеты, поскольку ситуация с эпидемией и в России, и в Турции находится «под контролем».

Ранее стало известно, что Россия может открыть международное авиасообщение с середины июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Предполагается, что первыми могут возобновиться полеты в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

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