Появились новые данные о возобновлении рейсов из России за границу

Росавиация проработала предложения по возобновлению рейсов из России за границу, прерванных на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Данные об этом появились у авиавластей, передает РИА Новости.

«Они (предложения по запуску международного авиасообщения — прим. «Ленты.ру») направлены на рассмотрение в правительство», — пояснил источник.

Никаких точных дат и решений по указанному вопросу пока нет, добавил собеседник агентства.

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О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.

Предполагается, что первыми могут возобновиться полет в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ. Окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть восстановлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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