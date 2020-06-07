Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании.

По его словам, соответствующее предложение Росавиация направит в Роспотребнадзор. Также этот вопрос обсудят с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Решение о возобновлении международного сообщения будет зависеть и от согласия государств на прием рейсов из России, отметил собеседник РБК.

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Он пояснил, что в перечисленных странах ситуация с коронавирусом стабилизировалась и они «уже сами предлагают открывать границы».

Ранее 7 июня стало известно о планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Уточнялось, что первыми могут возобновиться полеты со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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