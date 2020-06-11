Турция назвала дату возобновления авиасообщения с Россией

Турция намерена с 15 июля возобновить регулярное авиасообщение с Россией, прерванное на фоне пандемии коронавируса, и ждет подтверждения от российской стороны. Такая дата названа в циркуляре МВД страны, подписанном главой ведомства Сулейманом Сойлу и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«На фоне улучшения ситуации с коронавирусом были рассмотрены меры по нормализации общественной жизни и постепенному возвращению к регулярным международным полетам, предполагаемое начало взаимного авиасообщения с Россией — 15 июля», — указано в документе.

Кроме того, там говорится, что 20 июня ожидается возобновление рейсов из Турции в Казахстан, 1 июля — в Белоруссию и на Украину, а 1 сентября — в США. При этом все прибывшие в страну туристы будут проходить контроль состояния здоровья и в случае выявления симптомов коронавируса — бесплатно сдавать соответствующий тест.

Материалы по теме «Утром я проснулся без копейки» Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети

Отмечается, что ранее Турция запустила рейсы в ФРГ, Великобританию и Нидерланды после 2,5 месяца перерыва из-за вспышки заболевания.

10 июня сообщалось, что Турция объявила о возобновлении международного авиасообщения с несколькими странами, среди которых оказалась Украина. Таким образом, украинским туристам разрешили отправиться на отдых в Турцию раньше российских.

Турция временно отказалась принимать туристов из России и других стран с большим количеством зараженных коронавирусом — об этом 20 мая заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. Как отметил министр, сезон начнется с внутреннего туризма и количество иностранцев после открытия страны не превысит 20 процентов.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!