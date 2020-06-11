Турция назвала дату возобновления авиасообщения с Россией

Турция намерена с 15 июля возобновить регулярное авиасообщение с Россией, прерванное на фоне пандемии коронавируса, и ждет подтверждения от российской стороны. Такая дата названа в циркуляре МВД страны, подписанном главой ведомства Сулейманом Сойлу и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
«На фоне улучшения ситуации с коронавирусом были рассмотрены меры по нормализации общественной жизни и постепенному возвращению к регулярным международным полетам, предполагаемое начало взаимного авиасообщения с Россией — 15 июля», — указано в документе.
Кроме того, там говорится, что 20 июня ожидается возобновление рейсов из Турции в Казахстан, 1 июля — в Белоруссию и на Украину, а 1 сентября — в США. При этом все прибывшие в страну туристы будут проходить контроль состояния здоровья и в случае выявления симптомов коронавируса — бесплатно сдавать соответствующий тест.
Отмечается, что ранее Турция запустила рейсы в ФРГ, Великобританию и Нидерланды после 2,5 месяца перерыва из-за вспышки заболевания.
10 июня сообщалось, что Турция объявила о возобновлении международного авиасообщения с несколькими странами, среди которых оказалась Украина. Таким образом, украинским туристам разрешили отправиться на отдых в Турцию раньше российских.
Турция временно отказалась принимать туристов из России и других стран с большим количеством зараженных коронавирусом — об этом 20 мая заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. Как отметил министр, сезон начнется с внутреннего туризма и количество иностранцев после открытия страны не превысит 20 процентов.