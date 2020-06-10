Украинцам разрешили полететь в Турцию раньше россиян

Турция объявила о возобновлении международного авиасообщения с несколькими странами, среди которых в том числе оказалась Украина. Таким образом, украинским туристам разрешили отправиться на отдых в Турцию раньше российских. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Также в числе иностранцев, которые первыми смогут полететь на турецкие курорты, оказались граждане Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Болгарии, Греции, Бахрейна и Катара. При этом восстановить сообщение с Россией власти планируют в июле, однако точная дата пока не называется.

Ранее в июне министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой раскрыл условия для въезда туристов после пандемии коронавируса, а также подтвердил, что в стране ожидают приезда российских путешественников в июле. Он уточнил, что по прибытии в страну у гостей не станут требовать тестов или справок, подтверждающих отсутствие COVID-19, но проверять состояние их здоровья все же будут.

20 мая Турция временно отказалась принимать туристов из России и других стран с большим количеством зараженных коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. Как отметил министр, сезон начнется с внутреннего туризма и количество иностранцев после открытия страны не превысит 20 процентов.

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