Турция временно отказалась принимать российских туристов

Турция временно отказалась принимать туристов из России и других стран с большим количеством случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил глава министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает «Sputnik Турция».

Как отметил Коджа, сезон в стране начнется с внутреннего туризма и количество иностранцев пока не превысит 20 процентов от общего числа гостей.

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«В июне мы не планируем принимать туристов из России и других "стран риска"», — сказал министр, добавив, что Турция будет открываться для других государств поэтапно и для этого даже разработан график с июня по сентябрь, однако в нем возможны изменения с учетом эпидемиологической обстановки.

Гражданам Турции для путешествий по стране воздушным или железнодорожным транспортом теперь потребуется специальный QR-код в мобильном приложении. С его помощью можно будет проследить, есть ли у человека риск заражения, чтобы одобрить или отклонить покупку билета.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, что страна начнет принимать иностранных туристов с 20 июня. Министр отметил, что первыми туристами после эпидемии могут стать граждане азиатских стран, таких как Китай и Южная Корея.

Сообщалось также, что Анкара введет новые ограничения для туристов, согласно которым никто не сможет въехать без справки об отсутствии коронавируса.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 145 тысяч зараженных, из них более четырех тысяч человек скончались, 104 тысячи — вылечились.

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