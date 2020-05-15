Россия и Турция снимут ограничения на автоперевозки

Россия и Турция снимут взаимные ограничения на транзит автоперевозчиков. К такому решению в ходе телефонных переговоров пришли министр транспорта России Евгений Дитрих и его турецкий коллега Адиль Караисмаилоглу, сообщается на сайте российского ведомства.

«Была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», — отмечается в сообщении. Речь идет о введении Турцией лимита для грузоперевозчиков, согласно которому водители должны были покинуть страну течение 72 часов после въезда в нее.

Переговоры об отмене ограничений на срок пребывания водителей в обеих странах начались еще 11 мая. При этом Москва грозилась ввести против Анкары меры в случае, если та в свою очередь не отменит соответствующие правила.

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