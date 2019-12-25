Администрация Трампа испугалась сближения России и Турции из-за санкций США

В администрации президента США Дональда Трампа испугались возможного сближения России и Турции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Обеспокоенность Вашингтона связана с тем, что его давление на Анкару может привести к ее сближению с Москвой. Однако в издании отмечают, что США все равно введут санкции, связанные с закупкой Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

В турецком правительстве считают, что интересы национальной безопасности Анкары должны быть одним из главных вопросов для США и НАТО. «Если [безопасность Турции] не может быть гарантирована и открыто поддержана, то по целостности альянса пойдут трещины», — заявил турецкий политик Ахмет Берат Конкар.

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Ранее американские санкции против Турции из-за покупки российских С-400 назвали подрывом деятельности НАТО. В частности, последствием мер посчитали прекращение торговли Турции и США в военной сфере.

11 декабря Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик в 130 километрах от границы с Сирией для американских военных. В Анкаре заявили, что это произойдет, если США введут санкции из-за приобретения С-400.

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