США обеспокоились сближением Турции и России

Глава Пентагона Марк Эспер выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией. Об этом он рассказал палате представителей Конгресса США, передает ТАСС.

В особенности он озабочен связью Москвы и Анкары в Сирии. Глава Пентагона также отметил, что турецкая сторона отдаляется от НАТО.

Он добавил, что сейчас альянс будет пытаться вернуть Турцию. «Основной способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией — это действия через НАТО, наших союзников», — подчеркнул Эспер.

Ранее Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик в 130 километрах от границы с Сирией для американских военных. В Анкаре заявили, что это произойдет, если США введут санкции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

В октябре стало известно, что Анкара рассматривает возможность ограничить присутствие военнослужащих США на турецкой военной базе. Турция считает, что такое ограничение стало бы «эффектным уколом» для Вашингтона. При этом подчеркивалось, что это не может подорвать отношения двух стран.

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