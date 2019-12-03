Эрдоган рассказал об отношениях с Россией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения с Россией важны для его страны и не зависят от отношений с союзниками по НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия является одним из главных партнеров Турции. Но наши отношения с Россией не могут быть альтернативой отношениям с другими союзниками — они, наоборот, являются взаимодополняющими», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре в преддверии саммита НАТО.

Он также подчеркнул, что турецкое государство — «незаменимая для НАТО страна», а сам альянс нуждается в полноценных реформах. Также, отметил турецкий лидер, он надеется на то, что страны Европы выразят солидарность с Турцией в вопросе борьбы с терроризмом.

Операция турецких вооруженных сил против курдских вооруженных формирований и покупка у России зенитных ракетных комплексов С-400 ранее стали поводом для главы Франции Эммануэля Макрона сомневаться в целостности НАТО: он заявил о «смерти мозга» блока.

Эрдоган в ответ предложил французскому президенту «проверить собственный мозг». В МИД Франции посчитали эти слова оскорбительными и вызвали для дачи объяснений турецкого посла в Париже.

Важность Турции для Североатлантического альянса 3 ноября подчеркнул его генеральный секретарь Йенс Столтенберг: он высоко оценил вклад турецкой стороны в борьбу с террористическими организациями, а также напомнил о том, что страна приняла к себе наибольшее число беженцев из Сирии и более всех пострадала от терактов.

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