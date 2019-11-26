CША забеспокоились из-за турецких испытаний C-400

Тесты оборудования, которые проводят вооруженные силы Турции на купленных у России зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400, беспокоят США. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции, сообщает Reuters.
Помпео ответил таким образом на вопрос журналиста о недавнем пролете турецких истребителей F-16 над столицей страны Анкарой: на них тестировали радары систем С-400. Он добавил, что Соединенные Штаты собираются добиться от Турции отказа от проведения полноценных испытаний российских ЗРК.
«Мы надеемся. Мы до сих пор ведем переговоры с турецкой стороной, все еще пытаемся найти решение этого вопроса», — приводит агентство его слова.
Ранее 26 ноября на испытания отреагировал сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен. Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «перешел красную линию», когда испытал радары С-400 на американских истребителях четвертого поколения.
В тот же день сообщалось, что Эрдоган пообещал до апреля следующего года урегулировать разногласия с другими странами НАТО по поводу купленных его страной ЗРК. Он подтвердил, что Турция не собирается отказываться от использования С-400.
Также стало известно, что на 2020 год запланировано подписание нового оборонного контракта с Турцией, по которому Россия поставит в страну второй полковой комплект своих зенитных систем.
Ранее в Госдепе США заявили, что Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару.