CША забеспокоились из-за турецких испытаний C-400

Тесты оборудования, которые проводят вооруженные силы Турции на купленных у России зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400, беспокоят США. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции, сообщает Reuters.

Помпео ответил таким образом на вопрос журналиста о недавнем пролете турецких истребителей F-16 над столицей страны Анкарой: на них тестировали радары систем С-400. Он добавил, что Соединенные Штаты собираются добиться от Турции отказа от проведения полноценных испытаний российских ЗРК.

«Мы надеемся. Мы до сих пор ведем переговоры с турецкой стороной, все еще пытаемся найти решение этого вопроса», — приводит агентство его слова.

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Ранее 26 ноября на испытания отреагировал сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен. Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «перешел красную линию», когда испытал радары С-400 на американских истребителях четвертого поколения.

В тот же день сообщалось, что Эрдоган пообещал до апреля следующего года урегулировать разногласия с другими странами НАТО по поводу купленных его страной ЗРК. Он подтвердил, что Турция не собирается отказываться от использования С-400.

Также стало известно, что на 2020 год запланировано подписание нового оборонного контракта с Турцией, по которому Россия поставит в страну второй полковой комплект своих зенитных систем.

Ранее в Госдепе США заявили, что Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.

Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару.

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