Эрдоган согласился решить вопрос с С-400 по правилам НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна до апреля 2020 года урегулирует спорные моменты с НАТО по вопросу использования российских комплексов С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть процесс, который до апреля продолжается. (...) Речь не идет о том, использовать (С-400) или нет. Есть шаги, которые нужно сделать в рамках правил НАТО», — сказал турецкий лидер. Он добавил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп позитивно смотрят на этот процесс.

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Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что в 2020 году ожидается подписание нового контракта с Турцией о поставках второго полкового комплекта ЗРК С-400.

До этого американский сенатор от Демократической партии США Крис Ван Холлен заявил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «пересек красную линию». Таким образом сенатор отреагировал на новость о том, что вооруженные силы Турции начали в районе Анкары тестирование радаров С-400.

В ноябре Трамп и Эрдоган на совместной пресс-конференции в Вашингтоне сообщили, что поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках С-400 «Триумф» Анкарой.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину чего покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре истребителей. Всего Турция должна была получить более ста самолетов.

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