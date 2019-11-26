Россия рассказала о новых поставках С-400 Турции

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что в 2020 году ожидается подписание нового контракта с Турцией о поставках второго полкового комплекта ЗРК С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается нового опциона (контракт, дающий право владельцу выкупить по заранее определенной цене — прим. "Ленты.ру"), то здесь речь идет о втором полковом комплекте С-400. (...) Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов», — сказал Михеев.

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Ранее американский сенатор от Демократической партии США Крис Ван Холлен заявил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «пересек красную линию».

В ноябре президент США Дональд Трамп и Эрдоган на совместной пресс-конференции в Вашингтоне сообщили, что поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках С-400 «Триумф» Анкарой.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину чего покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре истребителей. Всего Турция должна была получить более ста самолетов.

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