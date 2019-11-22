Наука и техника
 
Последние новости
В работе Telegram произошел сбой
Актер оголил «кукольный» пах ради модной съемки
Появилось видео с собирающимся расстрелять полицейских россиянином
В московском метро заметили идеального по габаритам пассажира 
Жителей сотни квартир в российском городе лишили возможности ходить в туалет
ВМС США и ВМФ России начали подводную игру в кошки-мышки
Германия отказалась избавиться от американского ядерного оружия
Снег завалил российский город и порадовал мэра
Загитова установила антирекорд
Запад поставил Украине условие по Коломойскому
Новости партнеров

Турция попробует «совместить» F-35 и С-400

Перейти в «Мою Ленту»

Турция изучает возможность совместимости российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, передает Anadolu заявление министра национальной обороны республики Хулуси Акара.

«Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий», — сказал глава военного ведомства.

По его словам, Турция не будет пересматривать контакт по ЗРС с Россией. «Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается», — отметил Акар.

В ноябре на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов заявил американскому изданию Defense News, что Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57.

В том же месяце генерал-лейтенант Эрик Фик, ответственный за программу F-35 Lightning II в Пентагоне, сообщил, что к настоящему времени осталось найти поставщиков всего 12 из 1000 компонентов, производимых для данного истребителя в Турции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция изучает возможность совместимости С-400 и F-35
Россия захотела продать все Су-57, Су-35 и С-400
Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:05Сегодня

Незримые убийцы

Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
16:49Сегодня

ВМС США и ВМФ России начали подводную игру в кошки-мышки

15:05Сегодня

Раскрыта неизвестная причина старения и рака

13:53Сегодня

Названа частая причина опасных проблем с сердцем

Наука и техника00:0217 ноября

Льют в уши

Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
12:31Сегодня

Объяснено появление загадочного километрового кратера

10:53Сегодня

Илон Маск представил неуязвимый пикап будущего

09:17Сегодня

Россия захотела продать все Су-57, Су-35 и С-400

Наука и техника00:0115 ноября

Токсичные отношения

США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
07:00Сегодня

Российская армия перевооружилась на «Искандеры»

06:39Сегодня

США назвали вызванную Россией «стратегическую уязвимость»

05:07Сегодня

В России подсчитали количество сломанных военных транспортников

Россия
Снег завалил российский город и порадовал мэра
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Заявившей о пытках бывшей девушке Соколова указали на ошибку
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Российская школьница взяла телефон в ванную и умерла от удара током
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Обвиненную в контрабанде наркотиков за таблетки россиянку признали невменяемой
Все материалы
Мир
Германия отказалась избавиться от американского ядерного оружия
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
НАТО посоветовали быть готовыми к войне с Россией
Пошли стеной
 
Британию сочли оккупантом
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
В Турции рассказали о погибших от авиаударов России мирных жителях
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко поручил занять банки с «жирующим жульем» помощью колхозам
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
«Темного рыцаря» обвинили в попытке развалить партию Зеленского
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Мэра города в Казахстане уволили из-за изнасилования школьницы
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самым низким транспортным налогом
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Крупнейшего подрядчика «Газпрома» купил неизвестно кто
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
В «Ксеньевском прииске» посчитали прошедшие обыски актом силового давления
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Греф посчитал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Все материалы
Силовые структуры
В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Все материалы
Наука и техника
ВМС США и ВМФ России начали подводную игру в кошки-мышки
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Турция попробует «совместить» F-35 и С-400
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Раскрыта неизвестная причина старения и рака
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Названа частая причина опасных проблем с сердцем
Все материалы
Спорт
Загитова установила антирекорд
«Манчестер Сити» в шаге от крушения надежд
У «Челси» шесть побед кряду. Смотрите трансляцию матча с «Манчестер Сити» в подарок
Брату Нурмагомедова предрекли изгнание из UFC
Соня Хенье и Адольф Гитлер«Она была настоящей сукой!»
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
Сборная России лишилась шанса сыграть все матчи группового этапа Евро дома
Жозе МоуриньюДерби для Особенного
На чем можно заработать в 13-м туре АПЛ
Моуринью решил стать для игроков «Тоттенхэма» отцом, другом и девушкой
Все материалы
Культура
От режиссеров потребовали перестать раздевать актеров на кастингах
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о продолжении фильма
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Сыгравший Тормунда актер проговорился об альтернативном финале «Игры престолов»
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»
Все материалы
Интернет и СМИ
Родители дорвались до соцсетей дочери и принялись ее позорить
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Малышева перечислила видимые симптомы рака мозга
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Коллеги случайно узнали о болезни репортера и стали массово молиться
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Названы худшие подарки для нелюбимых родственников
Все материалы
Ценности
Victoriaʼs Secret впервые за четверть века отменил ежегодный показ нижнего белья
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Россияне толпой ринулись за вещами от дизайнера Louis Vuitton и попали на видео
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
«Британская Кардашьян» вышла на прогулку в купальнике в холод
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Тимошенко вернула на голову «бублик» спустя пять лет
Все материалы
Путешествия
Между Турцией и Крымом начали ходить паромы
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
В Нидерландах задумались о запрете марихуаны для туристов
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Стало известно о возможном появлении нового способа добраться в Крым
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пассажирский самолет аварийно приземлился в московском аэропорту
Все материалы
Из жизни
Акула-людоед атаковала подглядывающего за акулами мужчину
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Гость на свадьбе поглумился над молодоженами и довел незнакомца до истерики
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Железный прут пронзил строителя от таза до сердца
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Пациенту пересадили зараженный орган и погубили его
Все материалы
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Volkswagen Jetta
Мечта таксиста или тизер восьмого Гольфа?
Команда Red Bull провела пит-стоп болида Формулы-1 в невесомости
Представлен первый электрический Lexus
Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль
Все материалы
Дом
Жителей сотни квартир в российском городе лишили возможности ходить в туалет
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Россиянин 20 лет скрывал от жены факт продажи общей квартиры
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Российскую больницу огородили воротами без забора
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Главу подмосковного Чехова уличили в краже недвижимости
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
Кузбасс отстроит дороги за пять миллиардов рублей
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы