Россия захотела «продать все»

Директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов в ходе выставки Dubai Airshow 2019 ответил на вопрос журналистов Defense News Джеффа Мартина и Валери Инсинни от том, что готова Россия продать ОАЭ.
«Все. Мы открыты, мы настолько открыты, насколько мы можем для поставок, для промышленного партнерства, для передачи технологий. И всякий раз, когда наш партнер хочет собирать технологии, мы смотрим, насколько партнер может освоить технологию», — сказал менеджер.
Кладов отметил, что обсуждение возможности продажи истребителей Су-57 и Су-35, а также зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» является «бесконечным процессом», однако российская сторона уже направила арабской свои предложения, так что «мяч находится на другой стороне».
В ноябре на выставке Dubai Airshow 2019 Россия представила комплексы «Репеллент», «Сапсан-Бекас», «Рубеж-Автоматика», «Купол», «Луч» и «Пищаль», предназначенные для противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
В том же месяце Defense News сообщило, что интерес стран Персидского залива к С-400 «Триумф» вынудил США воздержаться от спешки в продаже истребителей пятого поколения F-35 Lightning II государствам региона.
Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).