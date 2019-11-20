В США заявили о неспособности России производить самолеты

Постоянный поиск Россией покупателей перспективного истребителя пятого поколения Су-57 позволяет усомниться в возможностях страны самостоятельно наладить серийное производство таких самолетов, пишет The Drive.

«Постоянно возникали вопросы о том, сможет ли Кремль позволить себе самостоятельно закупать самолеты, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов, последствий международных санкций и других экономических проблем», — отмечает американское издание.

The Drive пишет, что «Россия по-прежнему очень хочет найти иностранных партнеров, чтобы помочь распределить бремя расходов по программе Су-57». «Партнер, который согласится купить много самолетов, может снизить удельные издержки для России, а также помочь обеспечить разработку будущих модернизаций и новых вооружений», — полагает издание.

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В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.

В июле главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что страна рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах.

В настоящее время Россия не заключила ни одного контракта на зарубежную поставку Су-57.

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