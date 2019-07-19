Индия назвала условие закупки истребителя Су-57

Индия будет готова рассматривать вариант с приобретением российского истребителя Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

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«Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле», — уточнил он.

В апреле 2018 года стало известно, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

В феврале сообщалось, что ВВС Индии намерены приобрести у России 21 истребитель МиГ-29. Ранее в том же месяце стало известно, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей МиГ-29К/КУБ.

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