Молодая россиянка оказалась на скамье подсудимых по статье о госизмене

В ДНР суд приговорил 20-летнюю россиянку к 13 годам за госизмену

Верховный Суд Донецкой Народной Республики приговорил 20-летнюю россиянку к 13 годам лишения свободы по статье о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Фигурантка — Виктория Максименко. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.

Как установил суд, девушка собирала, хранила и передавала данные лицу, действующему в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Информация, которую она передавала, может быть использована против безопасности России.

Ранее сообщалось, что в Геленджике сотрудники ФСБ задержали 27-летнего жителя за передачу информации спецслужбам Украины.