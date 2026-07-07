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16:57, 7 июля 2026Силовые структуры

Молодая россиянка оказалась на скамье подсудимых по статье о госизмене

В ДНР суд приговорил 20-летнюю россиянку к 13 годам за госизмену
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Верховный Суд Донецкой Народной Республики приговорил 20-летнюю россиянку к 13 годам лишения свободы по статье о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Фигурантка — Виктория Максименко. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.

Как установил суд, девушка собирала, хранила и передавала данные лицу, действующему в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Информация, которую она передавала, может быть использована против безопасности России.

Ранее сообщалось, что в Геленджике сотрудники ФСБ задержали 27-летнего жителя за передачу информации спецслужбам Украины.

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