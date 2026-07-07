Москвичам предсказали отклонение от нормы

Синоптик Позднякова: Во вторник температура в Москве будет на 1,5-2 градуса ниже нормы

Температура воздуха до плюс 22 градусов Цельсия и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 7 июля. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Погода будет облачной с прояснениями, дожди ожидаются местами. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Дневная температура в столице ожидается на уровне плюс 20-22 градусов, по региону — плюс 18-23 градуса. Температурный режим будет на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы, заметила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на неделе москвичи столкнуться с «огуречными» дождями. Это народное название затяжных прохладных дождей в середине лета, считающихся полезными для роста огурцов. По ночам в столице температура воздуха будет опускаться до 9-14 градусов тепла. В дневное время суток столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов.