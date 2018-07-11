В Индии испугались российских истребителей

Покупка Пакистаном российских истребителей представляет угрозу для Индии, сообщает The Tribune.

По мнению индийского издания, новые российские истребители усилят пакистанскую авиацию, которая в настоящее время представлена, в частности, такими самолетами, как Mirage III, F-104 Starfighter, F-86 Sabre, МиГ-19 и Ил-2.

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В апреле министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил РИА Новости о намерении купить у России истребители поколения 4++ Су-35 «в ближайшие несколько лет».

В апреле 2018 года СМИ сообщили о выходе Индии из совместной с Россией программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

С 1947 года Индия и Пакистан находятся в состоянии военного противостояния из-за спорных территорий Кашмира.

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