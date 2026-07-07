В России объяснили возросшую решимость ударов по Украине

Политолог Живов: удары по энергообъектам Украины снижают оборонный потенциал ВСУ

Политолог Алексей Живов заявил, что серия недавних ударов по газодобывающей и газотранспортной инфраструктуре Украины свидетельствует о возросшей решимости российского руководства, однако главной целью этих атак является не психологическое давление, а снижение оборонного потенциала ВСУ. О том, что тактика изменилась после того, как Киев начал зеркальные атаки на российские нефтебазы и заправки, эксперт пояснил в интервью «Царьграду».

Ключевая цель по ударам по нефтяной и газотранспортной системам — прекратить логистику производственную военного оборудования и его использования против Российской Федерации. Нет бензина — нет транспорта, нет транспорта — нет, соответственно, доставки на фронт ничего, и так далее Алексей Живов политолог

Таким образом, по его словам, перестают работать предприятия, которые подтапливаются на газу, и оборудование на них. Благодаря этому снижается оборонно-наступательный потенциал Украины. Политолог подчеркнул, что Россия долгое время воздерживалась от ударов по энергообъектам противника, но вынуждена была ответить на аналогичные действия украинской стороны. По его словам, у России больше возможностей для таких ударов.

Говоря об общем ходе кампании, Живов отметил, что «какая-то степень эскалации со стороны России, безусловно, присутствует. Решимости стало больше у наших руководителей». При этом эксперт усомнился, что усиление ударов по инфраструктуре заставит Киев отказаться от атак по российской территории. По его мнению, интенсивность обстрелов снизится только после уничтожения мест производства и складирования украинских беспилотников.

Как сообщили в Минобороны, в ночь на 6 июля Россия нанесла удар возмездия по предприятиям топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также по военным аэродромам в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей.