США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «пересек красную линию». Об этом Ван Холлен написал в Twitter.

Таким образом сенатор отреагировал на новость о том, что вооруженные силы Турции начали в районе Анкары тестирование радаров С-400.

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По словам Ван Холлена, президент США Дональд Трамп теперь обязан ввести санкции против Анкары. «Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган показывает нос Трампу, а также Соединенным Штатам и НАТО, пересекая очередную красную линию применительно к С-400», — написал сенатор.

Ранее в Госдепе США заявили, что Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.

Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару.

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