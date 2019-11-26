Турция испытала F-16 против С-400

İhlas Haber Ajansı / YouTube

Турция в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon начала испытывать приобретенные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф». Соответствующее видео доступно на YouTube.

В подписи к ролику отмечается, что испытания в районе местной авиабазы начались 25 ноября и завершатся 26 ноября. В их ходе, в частности, истребители совершают полеты на низких высотах, в то время как ЗРК контролируют воздушное пространство.

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В июле военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что в библиотеке целей российских ЗРС и американский истребитель F-16 Fighting Falcon различных модификаций числится как «стандартная цель».

В июне в инфографике РИА Новости, посвященной целям ЗРК С-400 «Триумф», были указаны такие американские самолеты тактической авиации, как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.

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